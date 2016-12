iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the latest scores and winners: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Washington 111, Indiana 105 Charlotte 120, Orlando 101 OT/Atlanta 102, New York 98 Milwaukee 119, Detroit 94 Chicago 101, Brooklyn 99 New Orleans 102, L.-A. Clippers 98 San Antonio 119, Phoenix 98 Denver 105, Minnesota 103 Portland 102, Sacramento 89 Golden State 121, Toronto 111 NATIONAL HOCKEY LEAGUE SO/Toronto 3, Florida 2 Pittsburgh 3, Carolina 2 OT/Tampa Bay 4, Montreal 3 St. Louis 6, Philadelphia 3 Vancouver 2, Los Angeles 1 TOP-25 COLLEGE BASKETBALL (20) Florida State 88, Wake Forest 72 Nebraska 87, (16) Indiana 83 (1) Villanova 68, DePaul 65 (12) Virginia 61, (6) Louisville 53 (24) Notre Dame 63, St. Peter's 55 (9) North Carolina 102, Monmouth 74 (17) Xavier 82, Providence 56 (10) Creighton 89, Seton Hall 75 (15) Perdue 89, Iowa 67 (21) Oregon 89, (2) UCLA 87 (23) Cincinnati 56, Temple 50 (22) USC 70, Oregon State 63 Copyright © 2016, ABC Radio. All rights reserved.

Scoreboard Roundup — 12/28/16

Posted/updated on: December 29, 2016 at 5:49 am

