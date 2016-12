iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the latest scores and winners: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Indiana 111 Chicago 101 Washington 118 Brooklyn 95 Boston 117 Miami 114 Minnesota 116 Milwaukee 99 Houston 140 L.A. Clippers 116 New Orleans 104 N-Y Knicks 92 Atlanta 105 Detroit 98 San Antonio 110 Portland 94 Philadelphia 124 Denver 122 Golden State 108 Dallas 99

Scoreboard Roundup — 12/30/16

Posted/updated on: December 31, 2016 at 9:14 am

Here are the latest scores and winners:



NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Indiana 111 Chicago 101

Washington 118 Brooklyn 95

Boston 117 Miami 114

Minnesota 116 Milwaukee 99

Houston 140 L.A. Clippers 116

New Orleans 104 N-Y Knicks 92

Atlanta 105 Detroit 98

San Antonio 110 Portland 94

Philadelphia 124 Denver 122

Golden State 108 Dallas 99 NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Carolina 3 Chicago 2

Nashville 4 St. Louis 0

San Jose 2 Philadelphia 0

OT Vancouver 3 Anaheim 2 TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(2) UCLA 76 Oregon St. 63

(3) Kansas 86 TCU 80

(4) Baylor 76 Oklahoma 50

(11) West Virginia 92 Oklahoma St. 75

(18) Arizona 67 California 62

(21) Oregon 84 (22) Southern Cal 61 Copyright © 2016, ABC Radio. All rights reserved.

