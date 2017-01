iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the latest scores and winners: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Memphis 112 Sacramento 98 Cleveland 121 Charlotte 109 Milwaukee 116 Chicago 96 Utah 91 Phoenix 86 Oklahoma City 114 L.A. Clippers 88 Houston 129 N-Y Knicks 122 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Washington 6 New Jersey 2 Boston 3 Buffalo 1 Columbus 4 Minnesota 2 OT Pittsburgh 4 Montreal 3 Tampa Bay 3 Carolina 1 N-Y Islanders 6 Winnipeg 2 N-Y Rangers 6 Colorado 2 Florida 3 Dallas 1 SO Vancouver 3 Edmonton 2 Calgary 4 Arizona 2 L.A. Kings 3 San Jose 2 TOP-25 COLLEGE BASKETBALL (1) Villanova 80 (10) Creighton 70 Virginia Tech 89 (5) Duke 75 (6) Louisville 77 (16) Indiana 62 (7) Gonzaga 81 Pacific 61 Georgia Tech 75 (9) North Carolina 63 (20) Florida St. 60 (12) Virginia 58 (17) Xavier 81 Georgetown 76 (19) Saint Mary's (Cal) 72 San Diego 60 OT (24) Notre Dame 78 Pittsburgh 77 Copyright © 2017, ABC Radio. All rights reserved.

Scoreboard Roundup — 12/31/16

Posted/updated on: January 1, 2017 at 10:50 am

iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the latest scores and winners:



NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Memphis 112 Sacramento 98

Cleveland 121 Charlotte 109

Milwaukee 116 Chicago 96

Utah 91 Phoenix 86

Oklahoma City 114 L.A. Clippers 88

Houston 129 N-Y Knicks 122



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Washington 6 New Jersey 2

Boston 3 Buffalo 1

Columbus 4 Minnesota 2

OT Pittsburgh 4 Montreal 3

Tampa Bay 3 Carolina 1

N-Y Islanders 6 Winnipeg 2

N-Y Rangers 6 Colorado 2

Florida 3 Dallas 1

SO Vancouver 3 Edmonton 2

Calgary 4 Arizona 2

L.A. Kings 3 San Jose 2



TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(1) Villanova 80 (10) Creighton 70

Virginia Tech 89 (5) Duke 75

(6) Louisville 77 (16) Indiana 62

(7) Gonzaga 81 Pacific 61

Georgia Tech 75 (9) North Carolina 63

(20) Florida St. 60 (12) Virginia 58

(17) Xavier 81 Georgetown 76

(19) Saint Mary's (Cal) 72 San Diego 60

OT (24) Notre Dame 78 Pittsburgh 77



Copyright © 2017, ABC Radio. All rights reserved.

Go Back