iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the latest scores and winners: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Charlotte 123, Oklahoma City 112 Atlanta 111, Orlando 92 Milwaukee 105, New York 104 Chicago 106, Cleveland 94 L.-A. Clippers 115, Memphis 106 Golden State 125, Portland 117 Miami 107, Sacramento 102 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Winnipeg 4, Florida 1 N.-Y. Rangers 5, Philadelphia 2 OT/Montreal 4, Dallas 3 Calgary 4, Colorado 1 Vancouver 3, Arizona 0 Anaheim 2, Detroit 0 TOP-25 COLLEGE BASKETBALL (18) Butler 66, (1) Villanova 58 (8) Duke 110, Georgetown 57 (2) Baylor 65, Iowa State 63 (10) Creighton 85, St. John's 72 NC State 104, (21) Virgina Tech 78 (23) Notre Dame 77, (9) Louisville 70 OT/Pittsburgh 88, (11) Virgina 76 (15) Oregon 83, Washington 61 Copyright © 2017, ABC Radio. All rights reserved.

