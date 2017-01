iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the latest scores and winners:

Scoreboard Roundup — 1/6/17

Posted/updated on: January 7, 2017 at 11:14 am

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Washington 112 Minnesota 105

Houston 100 Orlando 93

Boston 110 Philadelphia 106

Cleveland 116 Brooklyn 108

N-Y Knicks 116 Milwaukee 111

L.A. Clippers 106 Sacramento 98

L.A. Lakers 127 Miami 100

OT Memphis 128 Golden State 119 NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Toronto 4 New Jersey 2

Florida 2 Nashville 1

Chicago 2 Carolina 1

OT Colorado 2 N-Y Islanders 1

OT Anaheim 3 Arizona 2

OT Anaheim 3 Arizona 2

Vancouver 4 Calgary 2

