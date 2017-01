NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PLAYOFFS Houston 27 Oakland 14 Seattle 26 Detroit 6 TOP-25 COLLEGE BASKETBALL (1) Villanova 93 Marquette 81 (2) Baylor 61 Oklahoma St. 57 (3) Kansas 85 Texas Tech 68 (5) Gonzaga at Portland 10:00 p.m., postponed (6) Kentucky 97 Arkansas 71 (7) West Virginia 82 TCU 70 (8) Duke 93 Boston College 82 (9) Louisville 65 Georgia Tech 50 (10) Creighton 78 Providence 64 (12) Florida St. 93 (21) Virginia Tech 78 NC State at (14) North Carolina 8:00 p.m., postponed (15) Oregon 85 Washington St. 66 (16) Xavier 97 St. John’s 82 (17) Arizona 82 Colorado 73 OT (18) Butler 85 Georgetown 76 (19) Saint Mary’s (Cal) 63 San Francisco 52 (22) Cincinnati 67 Houston 58 (23) Notre Dame 75 Clemson 70 (24) Florida 83 Tennessee 70

NATIONAL HOCKEY LEAGUE Buffalo 4 Winnipeg 3 Philadelphia 4 Tampa Bay 2 OT L.A. Kings 4 Minnesota 3 OT Edmonton 2 New Jersey 1 Boston 4 Florida 0 N-Y Rangers 5 Columbus 4 Washington 1 Ottawa 0 Montreal 5 Toronto 3 SO Arizona 2 N-Y Islanders 1 St. Louis 4 Dallas 3 Calgary 3 Vancouver 1 San Jose 6 Detroit 3

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Indiana 123 N-Y Knicks 109 Boston 117 New Orleans 108 Utah 94 Minnesota 92 OT Chicago 123 Toronto 118 Oklahoma City 121 Denver 106 Atlanta 97 Dallas 82 San Antonio 102 Charlotte 85 Detroit at Portland 10:00 p.m., postponed

Here are the latest scores and winners:

Scoreboard Roundup — 1/7/17

Posted/updated on: January 8, 2017 at 7:30 am

