Scoreboard Roundup — 1/8/17

Posted/updated on: January 9, 2017 at 3:41 am

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Philadelphia 105, Brooklyn 95

Washington 107, Milwaukee 101

LA Clippers 98, Miami 86

Houston 129, Toronto 122

Memphis 88, Utah 79

Cleveland 120, Phoenix 116

Detroit 125, Portland 124 (2OT)

Golden State 117, Sacramento 106

LA Lakers 111, Orlando 95



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Pittsburgh 6, Tampa Bay 2

Carolina 4, Boston 3 (OT)

Columbus 2, Philadelphia 1 (OT)

Ottawa 5, Edmonton 3

Chicago 5, Nashville 2

Minnesota 2, Anaheim 1



NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PLAYOFFS

Pittsburgh 30, Miami 12

Green Bay 38, NY Giants 13



TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(4) UCLA 89, Stanford 75

(11) Virginia 79, Wake Forest 62

(20) Purdue 66, (13) Wisconsin 55

(14) North Carolina 107, NC State 56

California 74, (25) Southern Cal 73



