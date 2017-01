Scoreboard Roundup — 1/13/17

iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the latest scores and winners:

(NEW YORK) — Here are the latest scores and winners: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Philadelphia 102 Charlotte 93

Toronto 132 Brooklyn 113

Memphis 110 Houston 105

Minnesota 96 Oklahoma City 86

Milwaukee 116 Miami 108

Boston 103 Atlanta 101

Orlando 115 Portland 109

Cleveland 120 Sacramento 108

Utah 110 Detroit 77 NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Toronto 4 N-Y Rangers 2

Washington 6 Chicago 0

Carolina 5 Buffalo 2

N-Y Islanders 5 Florida 2

Columbus 3 Tampa Bay 1

New Jersey 2 Calgary 1

