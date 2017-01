NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Washington 109, Charlotte 99 Miami 105, Golden State 102 Sacramento 109, Detroit 104 San Antonio 112, Brooklyn 86 LA Clippers 115, Atlanta 105 Milwaukee 127, Houston 114 New Orleans 124, Cleveland 122 NY Knicks 109, Indiana 103 Oklahoma City 97, Utah 95 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Washington 6, Carolina 1 NY Rangers 3, LA Kings 2 Toronto 4, Calgary 0 Anaheim 3, Winnipeg 2 Arizona 3, Florida 2 (OT) San Jose 5, Colorado 2 TOP-25 COLLEGE BASKETBALL (3) Gonzaga 83, Portland 64 NC State 84, (17) Duke 82 Copyright © 2017, ABC Radio. All rights reserved.

Scoreboard Roundup — 1/23/17

Posted/updated on: January 24, 2017 at 3:29 am

iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the latest scores and winners:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Washington 109, Charlotte 99

Miami 105, Golden State 102

Sacramento 109, Detroit 104

San Antonio 112, Brooklyn 86

LA Clippers 115, Atlanta 105

Milwaukee 127, Houston 114

New Orleans 124, Cleveland 122

NY Knicks 109, Indiana 103

Oklahoma City 97, Utah 95



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Washington 6, Carolina 1

NY Rangers 3, LA Kings 2

Toronto 4, Calgary 0

Anaheim 3, Winnipeg 2

Arizona 3, Florida 2 (OT)

San Jose 5, Colorado 2



TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(3) Gonzaga 83, Portland 64

NC State 84, (17) Duke 82



