iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the latest scores and winners: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Sacramento 109 Charlotte 106 Miami 116 Detroit 103 OT Boston 112 Milwaukee 108 Golden State 144 L.A. Clippers 98 Minnesota 129 Brooklyn 109 Denver 123 Phoenix 112 Memphis 102 Utah 95 TOP-25 COLLEGE BASKETBALL (2) Kansas 79 (4) Kentucky 73 (3) Gonzaga 96 Pepperdine 49 (5) Baylor 78 Mississippi 75 Syracuse 82 (6) Florida St. 72 Miami 77 (9) North Carolina 62 Colorado 74 (10) Oregon 65 Georgetown 85 (11) Butler 81 Georgia Tech 62 (14) Notre Dame 60 OT (15) Wisconsin 61 Rutgers 54 (16) Creighton 83 DePaul 66 (17) Duke 85 Wake Forest 83 (18) West Virginia 81 Texas A&M 77 (21) Saint Mary's (Cal) 72 Santa Clara 59 (22) Maryland 85 Minnesota 78 (23) South Carolina 63 Missouri 53 (25) Florida 84 Oklahoma 52 Copyright © 2017, ABC Radio. All rights reserved.

Scoreboard Roundup — 1/28/17

Posted/updated on: January 29, 2017 at 7:46 am

