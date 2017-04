iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the latest scores and winners: INTERLEAGUE Arizona 11 Cleveland 2 AMERICAN LEAGUE Detroit 4 Boston 1 Chi White Sox 6 Minnesota 2 Baltimore 5 N-Y Yankees 4 Tampa Bay 3 Toronto 2, 11 Innings Kansas City 7 Houston 3 Oakland 6 Texas 1 L.A. Angels 5 Seattle 4 NATIONAL LEAGUE St. Louis 10 Cincinnati 4 Philadelphia 17 Washington 3 Pittsburgh 6 Atlanta 4 Miami 8 N-Y Mets 1 Chi Cubs 11 Milwaukee 6 Colorado 4 L.A. Dodgers 2 San Diego 2 San Francisco 1 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Brooklyn 107 Chicago 106 Boston 121 Charlotte 114 Indiana 127 Orlando 112 Miami 106 Washington 103 Milwaukee 90 Philadelphia 82 L.A. Clippers 98 San Antonio 87 Portland 101 Utah 86 Golden State 123 New Orleans 101 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Philadelphia 4 Columbus 2 Ottawa 3 N-Y Rangers 1 Washington 3 Boston 1 N-Y Islanders 4 New Jersey 2 OT L.A. Kings 3 Chicago 2 SO St. Louis 5 Carolina 4 Toronto 5 Pittsburgh 3 OT Montreal 3 Detroit 2 Florida 3 Buffalo 0 Winnipeg 2 Nashville 1 Final SO Dallas 4 Colorado 3 Minnesota 3 Arizona 1 Edmonton 3 Vancouver 2 San Jose 3 Calgary 1 Copyright © 2017, ABC Radio. All rights reserved.

Scoreboard roundup — 4/8/17

Posted/updated on: April 9, 2017 at 9:33 am

iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the latest scores and winners:



INTERLEAGUE

Arizona 11 Cleveland 2



AMERICAN LEAGUE

Detroit 4 Boston 1

Chi White Sox 6 Minnesota 2

Baltimore 5 N-Y Yankees 4

Tampa Bay 3 Toronto 2, 11 Innings

Kansas City 7 Houston 3

Oakland 6 Texas 1

L.A. Angels 5 Seattle 4



NATIONAL LEAGUE

St. Louis 10 Cincinnati 4

Philadelphia 17 Washington 3

Pittsburgh 6 Atlanta 4

Miami 8 N-Y Mets 1

Chi Cubs 11 Milwaukee 6

Colorado 4 L.A. Dodgers 2

San Diego 2 San Francisco 1



NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Brooklyn 107 Chicago 106

Boston 121 Charlotte 114

Indiana 127 Orlando 112

Miami 106 Washington 103

Milwaukee 90 Philadelphia 82

L.A. Clippers 98 San Antonio 87

Portland 101 Utah 86

Golden State 123 New Orleans 101



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Philadelphia 4 Columbus 2

Ottawa 3 N-Y Rangers 1

Washington 3 Boston 1

N-Y Islanders 4 New Jersey 2

OT L.A. Kings 3 Chicago 2

SO St. Louis 5 Carolina 4

Toronto 5 Pittsburgh 3

OT Montreal 3 Detroit 2

Florida 3 Buffalo 0

Winnipeg 2 Nashville 1

Final SO Dallas 4 Colorado 3

Minnesota 3 Arizona 1

Edmonton 3 Vancouver 2

San Jose 3 Calgary 1



