Scoreboard roundup — 4/10/17

Posted/updated on: April 11, 2017 at 3:09 am

iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the latest scores and winners:



AMERICAN LEAGUE

N-Y Yankees 8, Tampa Bay 1

Detroit 2, Boston 1

Oakland 2, Kansas City 0

Seattle 6, Houston 0



NATIONAL LEAGUE

San Francisco 4, Arizona 1

Cincinnati 7, Pittsburgh 1

Washington 14, St. Louis 6

N-Y Mets 4, Philadelphia 3

San Diego 5, Colorado 3

Chi. Cubs 3, L.A. Dodgers 2





NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Indiana 120, Philadelphia 111

OT/Miami 124, Cleveland 121

Boston 114, Brooklyn 105

Washington 105, Detroit 101

Chicago 122, Orlando 75

Milwaukee 89, Charlotte 79

Portland 99, San Antonio 98

L.A. Clippers 125, Houston 96

Utah 105, Golden State 99



