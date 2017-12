iStock/Thinkstock(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Washington 116, New Orleans 106 Sacramento 101, Philadelphia 95 Milwaukee 119, Cleveland 116 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Toronto 8, Carolina 1 Minnesota 6, Ottawa 4 Detroit 6, N.Y. Islanders 3 N.Y. Rangers 4, Anaheim 1 Boston 3, Buffalo 0 Winnipeg 6, Nashville 4 Washington 4, Dallas 3 Florida 3, Arizona 2 Vegas 4, Tampa Bay 3 Montreal 7, Vancouver 5 TOP 25 COLLEGE BASKETBALL (3) Arizona St. 95, Longwood 61 (8) Texas A&M 64, N. Kentucky 58 (9) Xavier 81, Marshall 77 (11) Wichita St. 89, Arkansas St. 80 (13) Virginia 78, Savannah St. 47 (17) Oklahoma 105, Northwestern St. 68 (20) Cincinnati 77, Ark.-Pine Bluff 49 (22) Texas Tech 90, FAU 54 Copyright © 2017, ABC Radio. All rights reserved.

