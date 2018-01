NATIONAL HOCKEY LEAGUE Philadelphia 6, St. Louis 3 Dallas 5, Edmonton 1 Boston 7, Carolina 1 Ottawa 6, Tampa Bay 3 SO Toronto 3, Vancouver 2 SO N.Y. Rangers 2, Arizona 1 Colorado 7, Minnesota 2 Calgary 3, Anaheim 2 Nashville 4, L.A. Kings 3

Scoreboard roundup — 1/6/18

Posted/updated on: January 7, 2018 at 11:36 am

iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the scores from Saturday’s sports events: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Golden State 121, L.A. Clippers 105

Boston 87, Brooklyn 85

Indiana 125, Chicago 86

Cleveland 131, Orlando 127

Detroit 108, Houston 101

Milwaukee 110, Washington 103

Minnesota 116, New Orleans 98

Sacramento 106, Denver 98 NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Philadelphia 6, St. Louis 3

Dallas 5, Edmonton 1

Boston 7, Carolina 1

Ottawa 6, Tampa Bay 3

SO Toronto 3, Vancouver 2

SO N.Y. Rangers 2, Arizona 1

Colorado 7, Minnesota 2

Calgary 3, Anaheim 2

Nashville 4, L.A. Kings 3 NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PLAYOFFS

Tennessee 22, Kansas City 21

Atlanta 26, L.A. Rams 13 TOP 25 COLLEGE BASKETBALL

NC State 96, (2) Duke 85

(3) Villanova 100, Marquette 90

Providence 81, (5) Xavier 72

(6) West Virginia 89, (7) Oklahoma 76

(8) Virginia 61, (12) North Carolina 49

(10) Kansas 88, (16) TCU 84

LSU 69, (11) Texas A&M 68

(13) Purdue 74, Nebraska 62

Colorado 80, (14) Arizona 77

(23) Tennessee 76, (17) Kentucky 65

(18) Texas Tech 74, Kansas St. 58

(20) Gonzaga 85, Loyola Marymount 66

(21) Seton Hall 90, Butler 87

Auburn 88, (22) Arkansas 77

OT (25) Clemson 74, Louisville 69

