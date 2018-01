iStock/Thinkstock(NEW YORK) -- Here are the scores from Friday's sports events: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Washington 125, Orlando 119 Indiana 97, Cleveland 95 Charlotte 99, Utah 88 Brooklyn 110, Atlanta 105 Minnesota 118, N.Y. Knicks 108 Golden State 108, Milwaukee 94 New Orleans 119, Portland 113 Denver 87, Memphis 78 Houston 112, Phoenix 95 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Vancouver 5, Columbus 2 Calgary 4, Florida 2 Washington 4, Carolina 3 Chicago 2, Winnipeg 1 Edmonton 4, Arizona 2 Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.

Scoreboard roundup — 1/12/18

Posted/updated on: January 13, 2018 at 9:44 am

iStock/Thinkstock(NEW YORK) -- Here are the scores from Friday's sports events:



NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Washington 125, Orlando 119

Indiana 97, Cleveland 95

Charlotte 99, Utah 88

Brooklyn 110, Atlanta 105

Minnesota 118, N.Y. Knicks 108

Golden State 108, Milwaukee 94

New Orleans 119, Portland 113

Denver 87, Memphis 78

Houston 112, Phoenix 95



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Vancouver 5, Columbus 2

Calgary 4, Florida 2

Washington 4, Carolina 3

Chicago 2, Winnipeg 1

Edmonton 4, Arizona 2



Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.

Go Back