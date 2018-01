iStock/Thinkstock(NEW YORK) -- Here are the scores from Friday's sports events: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Final Orlando 108 Minnesota 102 Final OT New Orleans 116 Boston 113 Final Denver 105 Dallas 102 Final Portland 118 Phoenix 111 ------ NATIONAL HOCKEY LEAGUE Final OT St. Louis 2 Toronto 1 Final New Jersey 4 N-Y Islanders 1 Final N-Y Rangers 5 Philadelphia 1 Final Dallas 4 Detroit 2 Final Nashville 1 Vegas 0 Final SO San Jose 3 Arizona 2 ------ TOP-25 COLLEGE BASKETBALL Final (3) Purdue 78 Wisconsin 50 Final Kansas St. 87 (4) Oklahoma 69 Final (12) Cincinnati 49 UCF 38 Final (15) North Carolina 87 (20) Clemson 79 Final South Carolina 76 (18) Kentucky 68 Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.

