Final Philadelphia 3 New Jersey 1 Final Dallas 7 Buffalo 1 Final SO Winnipeg 2 Calgary 1 Final Colorado 3 N-Y Rangers 1 Final Boston 4 Montreal 1 Final Carolina 3 Detroit 1 Final Toronto 4 Ottawa 3 Final Nashville 4 Florida 3 Final Arizona 5 St. Louis 2 Final San Jose 2 Pittsburgh 1 Final N-Y Islanders 7 Chicago 3 Final Minnesota 5 Tampa Bay 2 Final Edmonton 5 Vancouver 2 TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

iStock/Thinkstock(NEW YORK) -- Here are the latest scores from today's sports events: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Scoreboard roundup — 1/20/18

Posted/updated on: January 21, 2018 at 1:14 am

iStock/Thinkstock(NEW YORK) -- Here are the latest scores from today's sports events:



NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Final Oklahoma City 148 Cleveland 124

Final Chicago 113 Atlanta 97

Final New Orleans 111 Memphis 104

Final Miami 106 Charlotte 105

Final Philadelphia 116 Milwaukee 94

Final Houston 116 Golden State 108

Final Minnesota 115 Toronto 109

Final Utah 125 L.A. Clippers 113

Final Portland 117 Dallas 108



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Final Philadelphia 3 New Jersey 1

Final Dallas 7 Buffalo 1

Final SO Winnipeg 2 Calgary 1

Final Colorado 3 N-Y Rangers 1

Final Boston 4 Montreal 1

Final Carolina 3 Detroit 1

Final Toronto 4 Ottawa 3

Final Nashville 4 Florida 3

Final Arizona 5 St. Louis 2

Final San Jose 2 Pittsburgh 1

Final N-Y Islanders 7 Chicago 3

Final Minnesota 5 Tampa Bay 2

Final Edmonton 5 Vancouver 2



TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Final (1) Villanova 81 UConn 61

Final (3) Purdue 87 Iowa 64

Final OT Oklahoma St. 83 (4) Oklahoma 81

Final (5) Duke 81 Pittsburgh 54

Final (6) West Virginia 86 Texas 51

Final Houston 73 (7) Wichita St. 59

Final Iowa St. 70 (8) Texas Tech 52

Final (10) Kansas 70 Baylor 67

Final (11) Xavier 73 (19) Seton Hall 64

Final (12) Cincinnati 86 East Carolina 60

Final (13) Gonzaga 75 Santa Clara 60

Final (14) Arizona 73 Stanford 71

Final (15) North Carolina 80 Georgia Tech 66

Final (16) Arizona St. 81 California 73

Final (17) Auburn 79 Georgia 65

Final Florida 66 (18) Kentucky 64

Final (20) Clemson 67 Notre Dame 58

Final (21) Tennessee 70 South Carolina 63

Final (22) Ohio St. 67 Minnesota 49

Final Kansas St. 73 (24) TCU 68

Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.

Go Back