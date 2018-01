iStock/Thinkstock(NEW YORK)-- Here are the scores from yesterday's sports events. NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Indiana 116, Phoenix 101 Philadelphia 115, Chicago 101 New Orleans 101, Charlotte 96 Utah 98, Detroit 95; OT Toronto 108, Atlanta 93 Houston 104, Dallas 97 San Antonio 108, Memphis 85 Portland 123, Minnesota 114 Boston 113, L.A. Clippers 102 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Toronto 3, Chicago 2; OT L.A. Kings 2 , Calgary 1; OT TOP-25 COLLEGE BASKETBALL (8) Xavier 89, Marquette 70 (9) Cincinnati 75, Temple 42 (19) Auburn 91, Missouri 73 South Carolina 77, (20) Florida 72 Wyoming 104, (23) Nevada 103; 2OT (24) Rhode Island 78, Fordham 58 Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.

Scoreboard Roundup — 1/25/18

Posted/updated on: January 25, 2018 at 1:07 am

iStock/Thinkstock(NEW YORK)-- Here are the scores from yesterday's sports events.



NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Indiana 116, Phoenix 101

Philadelphia 115, Chicago 101

New Orleans 101, Charlotte 96

Utah 98, Detroit 95; OT

Toronto 108, Atlanta 93

Houston 104, Dallas 97

San Antonio 108, Memphis 85

Portland 123, Minnesota 114

Boston 113, L.A. Clippers 102



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Toronto 3, Chicago 2; OT

L.A. Kings 2 , Calgary 1; OT



TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(8) Xavier 89, Marquette 70

(9) Cincinnati 75, Temple 42

(19) Auburn 91, Missouri 73

South Carolina 77, (20) Florida 72

Wyoming 104, (23) Nevada 103; 2OT

(24) Rhode Island 78, Fordham 58



