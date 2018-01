iStock/Thinkstock(NEW YORK) -- Here are the latest scores from Saturday's sports events: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Oklahoma City 121, Detroit 108 Indiana 114, Orlando 112 Miami 95, Charlotte 91 Washington 129, Atlanta 104 Golden State 109, Boston 105 Denver 91, Dallas 89 Minnesota 111, Brooklyn 97 TOP 25 COLLEGE BASKETBALL (2) Virginia 65, (4) Duke 63 (5) Kansas 79, Texas A&M 68 Kentucky 83, (7) West Virginia 76 (9) Cincinnati 62, Memphis 48 NC State 95, (10) North Carolina 91 (11) Arizona 74, Utah 73 Alabama 80, (12) Oklahoma 73 (14) Texas Tech 70, South Carolina 63 (15) Gonzaga 82, San Francisco 73 (16) Saint Mary's (Cal) 72, Portland 55 (19) Auburn 95, LSU 70 (20) Florida 81, Baylor 60 (21) Arizona St. 80, Colorado 66 (22) Tennessee 68, Iowa St. 45 (24) Rhode Island 61, Duquesne 58 Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.

Scoreboard roundup — 1/27/18

Posted/updated on: January 28, 2018 at 10:22 am

(NEW YORK) -- Here are the latest scores from Saturday's sports events:



NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Oklahoma City 121, Detroit 108

Indiana 114, Orlando 112

Miami 95, Charlotte 91

Washington 129, Atlanta 104

Golden State 109, Boston 105

Denver 91, Dallas 89

Minnesota 111, Brooklyn 97



TOP 25 COLLEGE BASKETBALL

(2) Virginia 65, (4) Duke 63

(5) Kansas 79, Texas A&M 68

Kentucky 83, (7) West Virginia 76

(9) Cincinnati 62, Memphis 48

NC State 95, (10) North Carolina 91

(11) Arizona 74, Utah 73

Alabama 80, (12) Oklahoma 73

(14) Texas Tech 70, South Carolina 63

(15) Gonzaga 82, San Francisco 73

(16) Saint Mary's (Cal) 72, Portland 55

(19) Auburn 95, LSU 70

(20) Florida 81, Baylor 60

(21) Arizona St. 80, Colorado 66

(22) Tennessee 68, Iowa St. 45

(24) Rhode Island 61, Duquesne 58



