iStock/Thinkstock(NEW YORK) -- Here are the latest scores from today's sports events: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Final Charlotte 133 Indiana 126 Final L.A. Lakers 102 Brooklyn 99 Final Toronto 130 Portland 105 Final Boston 119 Atlanta 110 Final Philadelphia 103 Miami 97 Final Milwaukee 92 N-Y Knicks 90 Final Utah 129 Phoenix 97 Final New Orleans 114 Oklahoma City 100 Final Golden State 119 Sacramento 104 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Final Pittsburgh 7 Washington 4 Final Detroit 4 Carolina 1 Final San Jose 3 Columbus 1 Final Minnesota 5 Vegas 2 TOP-25 COLLEGE BASKETBALL Final (22) Rhode Island 81 VCU 68 Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.

Scoreboard Roundup — 2/02/18

Posted/updated on: February 3, 2018 at 1:51 am

iStock/Thinkstock(NEW YORK) -- Here are the latest scores from today's sports events:



NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Final Charlotte 133 Indiana 126

Final L.A. Lakers 102 Brooklyn 99

Final Toronto 130 Portland 105

Final Boston 119 Atlanta 110

Final Philadelphia 103 Miami 97

Final Milwaukee 92 N-Y Knicks 90

Final Utah 129 Phoenix 97

Final New Orleans 114 Oklahoma City 100

Final Golden State 119 Sacramento 104



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Final Pittsburgh 7 Washington 4

Final Detroit 4 Carolina 1

Final San Jose 3 Columbus 1

Final Minnesota 5 Vegas 2



TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Final (22) Rhode Island 81 VCU 68



Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.

Go Back