Scoreboard roundup — 2/7/18

Posted/updated on: February 8, 2018 at 5:22 am

iStock/Thinkstock(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday's sports events:



NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Detroit 115, Brooklyn 106

Houston 109, Miami 101

Cleveland 140, Minnesota 138

Utah 92, Memphis 88

San Antonio 129, Phoenix 81



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Toronto 3, Nashville 2

Boston 6, N.Y. Rangers 1

L.A. Kings 5, Edmonton 2



TOP 25 COLLEGE BASKETBALL

St. John's 79, (1) Villanova 75

(2) Virginia 59, Florida St. 55

(14) Ohio St. 64, (3) Purdue 63

(7) Texas Tech 76, Iowa St. 58

Texas A&M 81, (8) Auburn 80

UNLV 86, (23) Nevada 78

(25) Miami 87, Wake Forest 81



