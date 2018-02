iStock/Thinkstock(NEW YORK) -- Here are the scores from yesterday's sports events: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Final 2OT New Orleans 138 Brooklyn 128 Final Philadelphia 112 L.A. Clippers 98 Final Milwaukee 111 Orlando 104 Final Washington 101 Chicago 90 Final Dallas 130 L.A. Lakers 123 Final Golden State 122 San Antonio 105 Final Denver 123 Phoenix 113 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Final Buffalo 4 Boston 2 Final Columbus 6 New Jersey 1 Final SO Nashville 3 Montreal 2 Final Tampa Bay 4 L.A. Kings 3 Final Toronto 6 Ottawa 3 Final Carolina 3 Colorado 1 Final SO Philadelphia 4 Arizona 3 Final Minnesota 3 Chicago 0 Final San Jose 6 Edmonton 4 TOP-25 COLLEGE BASKETBALL Final (1) Villanova 86 Butler 75 Final OT Virginia Tech 61 (2) Virginia 60 Final (4) Michigan St. 68 (3) Purdue 65 Final (5) Xavier 72 Creighton 71 Final (7) Texas Tech 66 Kansas St. 47 Final (8) Auburn 78 Georgia 61 Final Baylor 80 (10) Kansas 64 Final (12) Gonzaga 78 (11) Saint Mary's (Cal) 65 Final (13) Arizona 81 Southern Cal 67 Final (14) Ohio St. 82 Iowa 64 Final Alabama 78 (15) Tennessee 50 Final Iowa St. 88 (17) Oklahoma 80 Final Oklahoma St. 88 (19) West Virginia 85 Final (21) North Carolina 96 NC State 89 Final (22) Wichita St. 95 UConn 74 Final (23) Nevada 83 San Diego St. 58 Final Texas A&M 85 (24) Kentucky 74 Final Boston College 72 (25) Miami 70

Scoreboard roundup — 2/10/18

Posted/updated on: February 11, 2018 at 2:26 am

