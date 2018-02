iStock/Thinkstock(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday's sports events: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Denver 134, Milwaukee 123 Minnesota 119, L.A. Lakers 111 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Pittsburgh 3, L.A. Kings 1 N.Y. Islanders 3, N.Y. Rangers 0 New Jersey 5, Carolina 2 Tampa Bay 4, Detroit 1 Ottawa 3, Buffalo 2 Calgary 4, Nashville 3 Washington 5, Minnesota 2 Anaheim 3, Chicago 2 Arizona 5, Montreal 2 Vegas 4, Edmonton 1 San Jose 4, Vancouver 1 TOP 25 COLLEGE BASKETBALL Houston 67, (5) Cincinnati 62 Wisconsin 57, (6) Purdue 53 Penn St. 79, (8) Ohio St. 56 (9) Gonzaga 76, Loyola Marymount 46 San Francisco 70, (15) Saint Mary's (Cal) 63 (17) Arizona 77, (25) Arizona St. 70 (19) Wichita St. 93, Temple 86 Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.

Scoreboard roundup — 2/15/18

Posted/updated on: February 16, 2018 at 5:42 am

iStock/Thinkstock(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday's sports events:



NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Denver 134, Milwaukee 123

Minnesota 119, L.A. Lakers 111



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Pittsburgh 3, L.A. Kings 1

N.Y. Islanders 3, N.Y. Rangers 0

New Jersey 5, Carolina 2

Tampa Bay 4, Detroit 1

Ottawa 3, Buffalo 2

Calgary 4, Nashville 3

Washington 5, Minnesota 2

Anaheim 3, Chicago 2

Arizona 5, Montreal 2

Vegas 4, Edmonton 1

San Jose 4, Vancouver 1



TOP 25 COLLEGE BASKETBALL

Houston 67, (5) Cincinnati 62

Wisconsin 57, (6) Purdue 53

Penn St. 79, (8) Ohio St. 56

(9) Gonzaga 76, Loyola Marymount 46

San Francisco 70, (15) Saint Mary's (Cal) 63

(17) Arizona 77, (25) Arizona St. 70

(19) Wichita St. 93, Temple 86



