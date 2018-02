iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events: INTERLEAGUE

Detroit 6, 1

Philadelphia 6, 0

Boston 15, 2, 7 Innings

Boston 4, 2, 7 Innings

Minnesota 2, 1 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Charlotte 111, Brooklyn 96

N.Y. Knicks 120, Orlando 113

Washington 110, Cleveland 103

Philadelphia 116, Chicago 115

Oklahoma City 110, Sacramento 107

Golden State 134, L.A. Clippers 127



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Philadelphia 2, Columbus 1

Minnesota 4, New Jersey 2

Toronto 4, N.Y. Islanders 3

Florida 3, Washington 2

Buffalo 3, Detroit 2

Montreal 3, N.Y. Rangers 1

Tampa Bay 4, Ottawa 3

Nashville 7, San Jose 1

Edmonton 3, Colorado 2

Calgary 5, Arizona 2

Dallas 2, L.A. Kings 0 TOP 25 COLLEGE BASKETBALL

(6) Gonzaga 77, San Diego 72

(9) Purdue 93, Illinois 86

(11) Cincinnati 77, UConn 52

(14) Arizona 75, Oregon St. 65

(22) Saint Mary’s (Cal) 75, Pepperdine 61

