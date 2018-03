iStock/Thinkstock(NEW YORK) -- Here are the scores from Saturday’s sports events: INTERLEAGUE Baltimore 13, Pittsburgh 5 N.Y. Yankees 10, N.Y. Mets 3 Tampa Bay 5, Philadelphia 3 Washington 2, Houston 2 Chi White Sox 4, Chi Cubs 4 San Francisco 11, L.A. Angels 7 Cleveland 8, San Diego 8 Arizona 10, Kansas City 3 San Francisco 9, L.A. Angels 8 Seattle 5, Cincinnati 2 AMERICAN LEAGUE Toronto 6, Detroit 3 Texas 8, Oakland 2 NATIONAL LEAGUE Miami 7, St. Louis 3 Atlanta 15, Pittsburgh 1 Milwaukee 9, Colorado 2 L.A. Dodgers 6, Chi Cubs 5

Scoreboard roundup — 3/10/18

Posted/updated on: March 11, 2018 at 7:32 am

iStock/Thinkstock(NEW YORK) -- Here are the scores from Saturday’s sports events:



INTERLEAGUE

Baltimore 13, Pittsburgh 5

N.Y. Yankees 10, N.Y. Mets 3

Tampa Bay 5, Philadelphia 3

Washington 2, Houston 2

Chi White Sox 4, Chi Cubs 4

San Francisco 11, L.A. Angels 7

Cleveland 8, San Diego 8

Arizona 10, Kansas City 3

San Francisco 9, L.A. Angels 8

Seattle 5, Cincinnati 2



AMERICAN LEAGUE

Toronto 6, Detroit 3

Texas 8, Oakland 2



NATIONAL LEAGUE

Miami 7, St. Louis 3

Atlanta 15, Pittsburgh 1

Milwaukee 9, Colorado 2

L.A. Dodgers 6, Chi Cubs 5

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Charlotte 122, Phoenix 115

Miami 129, Washington 102

Oklahoma City 104, San Antonio 94

Dallas 114, Memphis 80

L.A. Clippers 113, Orlando 105



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Philadelphia 2, Winnipeg 1

Tampa Bay 3, Montreal 2

Vegas 2, Buffalo 1

Boston 7, Chicago 4

Colorado 5, Arizona 2

Washington 2, San Jose 0

St. Louis 7, L.A. Kings 2

Florida 4, N-Y Rangers 3

Toronto 5, Pittsburgh 2

New Jersey 3, Nashville 2

Edmonton 4, Minnesota 1

TOP 25 COLLEGE BASKETBALL

(1) Virginia 71, (12) North Carolina 63

Villanova 76, Providence 66

(8) Cincinnati 70, Memphis 60

(9) Kansas 81, (18) West Virginia 70

(21) Houston 77, (11) Wichita St. 74

(13) Tennessee 84, Arkansas 66

(15) Arizona 75, Southern Cal 61

(25) Rhode Island 90, Saint Joseph's 87



Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.

Go Back