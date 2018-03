iStock/Thinkstock(NEW YORK) -- Here are the scores from yesterday's sports events: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Minnesota 116 Washington 111 Indiana 101 Philadelphia 98 Oklahoma City 119 Atlanta 107 Toronto 116 Brooklyn 102 Dallas 110 N-Y Knicks 97 L.A. Clippers 112 Chicago 106 New Orleans 119 Charlotte 115 San Antonio 108 Orlando 72 Utah 110 Detroit 79 Cleveland 129 Phoenix 107 L.A. Lakers 112 Denver 103 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Boston 6 Carolina 4 Montreal 4 Dallas 2 Ottawa 7 Tampa Bay 4 Nashville 3 Winnipeg 1 Colorado 5 Minnesota 1 Calgary 1 Edmonton 0 Arizona 4 L.A. Kings 3; SO TOP-25 COLLEGE BASKETBALL (20) Saint Mary's (Cal) 89 SE Louisiana 45 Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.

Scoreboard Roundup — 3/13/18

Posted/updated on: March 14, 2018 at 12:56 am

Here are the scores from yesterday's sports events:



NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Minnesota 116 Washington 111

Indiana 101 Philadelphia 98

Oklahoma City 119 Atlanta 107

Toronto 116 Brooklyn 102

Dallas 110 N-Y Knicks 97

L.A. Clippers 112 Chicago 106

New Orleans 119 Charlotte 115

San Antonio 108 Orlando 72

Utah 110 Detroit 79

Cleveland 129 Phoenix 107

L.A. Lakers 112 Denver 103



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Boston 6 Carolina 4

Montreal 4 Dallas 2

Ottawa 7 Tampa Bay 4

Nashville 3 Winnipeg 1

Colorado 5 Minnesota 1

Calgary 1 Edmonton 0

Arizona 4 L.A. Kings 3; SO



TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(20) Saint Mary's (Cal) 89 SE Louisiana 45



