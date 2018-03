(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday’s sports events:

iStock/Thinkstock(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday’s sports events: INTERLEAGUE Final N-Y Yankees 9 Pittsburgh 5 Final Baltimore 1 St. Louis 0 Final Atlanta 8 Detroit 1 Final Houston 12 Washington 3 Final Texas 6 Milwaukee 5 Final Kansas City 14 L-A Dodgers 8 Final Cincinnati 10 Cleveland 6 Final L-A Angels 10 Colorado 8 AMERICAN LEAGUE Final Boston 7 Toronto 5 Final Minnesota 8 Tampa Bay 1 Final Chi White Sox 7 L-A Angels 2 Final Seattle 6 Oakland 2 NATIONAL LEAGUE Final Miami 7 N-Y Mets 6 Final Arizona 3 Chi Cubs 2 Final San Diego 9 San Francisco 7 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Final Toronto 106 Indiana 99 Final Philadelphia 118 N-Y Knicks 110 Final Charlotte 129 Atlanta 117 Final Houston 101 L.A. Clippers 96 Final Chicago 111 Memphis 110 Final San Antonio 98 New Orleans 93 Final Utah 116 Phoenix 88 Final Denver 120 Detroit 113 Final Portland 113 Cleveland 105 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Final Washington 7 N-Y Islanders 3 Final Columbus 5 Philadelphia 3 Final Toronto 5 Buffalo 2 Final Pittsburgh 5 Montreal 3 Final Florida 3 Boston 0 Final Winnipeg 6 Chicago 2 Final Colorado 4 St. Louis 1 Final L.A. Kings 4 Detroit 1 Final Nashville 3 Arizona 2 TOP-25 COLLEGE BASKETBALL Final (2) Villanova 87 Radford 61 Final (4) Kansas 76 Penn 60 Final (7) Michigan 61 Montana 47 Final (8) Gonzaga 68 UNC-Greensboro 64 Final (9) Duke 89 Iona 67 Final Buffalo 89 (12) Arizona 68 Final (13) Tennessee 73 Wright St. 47 Final (14) Texas Tech 70 Stephen F. Austin 60 Final (17) Ohio St. 81 S. Dakota St. 73 Final (18) Kentucky 78 Davidson 73 Final (21) Houston 67 San Diego St. 65 Final Loyola of Chicago 64 (22) Miami 62 Final (23) Florida 77 St. Bonaventure 62 Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.

Scoreboard Roundup — 3/16/18

Posted/updated on: March 16, 2018 at 6:43 am

iStock/Thinkstock(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday’s sports events:





INTERLEAGUE

Final N-Y Yankees 9 Pittsburgh 5

Final Baltimore 1 St. Louis 0

Final Atlanta 8 Detroit 1

Final Houston 12 Washington 3

Final Texas 6 Milwaukee 5

Final Kansas City 14 L-A Dodgers 8

Final Cincinnati 10 Cleveland 6

Final L-A Angels 10 Colorado 8





AMERICAN LEAGUE

Final Boston 7 Toronto 5

Final Minnesota 8 Tampa Bay 1

Final Chi White Sox 7 L-A Angels 2

Final Seattle 6 Oakland 2







NATIONAL LEAGUE

Final Miami 7 N-Y Mets 6

Final Arizona 3 Chi Cubs 2

Final San Diego 9 San Francisco 7







NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Final Toronto 106 Indiana 99

Final Philadelphia 118 N-Y Knicks 110

Final Charlotte 129 Atlanta 117

Final Houston 101 L.A. Clippers 96

Final Chicago 111 Memphis 110

Final San Antonio 98 New Orleans 93

Final Utah 116 Phoenix 88

Final Denver 120 Detroit 113

Final Portland 113 Cleveland 105







NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Final Washington 7 N-Y Islanders 3

Final Columbus 5 Philadelphia 3

Final Toronto 5 Buffalo 2

Final Pittsburgh 5 Montreal 3

Final Florida 3 Boston 0

Final Winnipeg 6 Chicago 2

Final Colorado 4 St. Louis 1

Final L.A. Kings 4 Detroit 1

Final Nashville 3 Arizona 2





TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Final (2) Villanova 87 Radford 61

Final (4) Kansas 76 Penn 60

Final (7) Michigan 61 Montana 47

Final (8) Gonzaga 68 UNC-Greensboro 64

Final (9) Duke 89 Iona 67

Final Buffalo 89 (12) Arizona 68

Final (13) Tennessee 73 Wright St. 47

Final (14) Texas Tech 70 Stephen F. Austin 60

Final (17) Ohio St. 81 S. Dakota St. 73

Final (18) Kentucky 78 Davidson 73

Final (21) Houston 67 San Diego St. 65

Final Loyola of Chicago 64 (22) Miami 62

Final (23) Florida 77 St. Bonaventure 62





Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.



(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday’s sports events: INTERLEAGUE Final N-Y Yankees 9 Pittsburgh 5 Final Baltimore 1 St. Louis 0 Final Atlanta 8 Detroit 1 Final Houston 12 Washington 3 Final Texas 6 Milwaukee 5 Final Kansas City 14 L-A Dodgers 8 Final Cincinnati 10 Cleveland 6 Final L-A Angels 10 Colorado 8 AMERICAN LEAGUE Final Boston 7 Toronto 5 Final Minnesota 8 Tampa Bay 1 Final Chi White Sox 7 L-A Angels 2 Final Seattle 6 Oakland 2 NATIONAL LEAGUE Final Miami 7 N-Y Mets 6 Final Arizona 3 Chi Cubs 2 Final San Diego 9 San Francisco 7 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Final Toronto 106 Indiana 99 Final Philadelphia 118 N-Y Knicks 110 Final Charlotte 129 Atlanta 117 Final Houston 101 L.A. Clippers 96 Final Chicago 111 Memphis 110 Final San Antonio 98 New Orleans 93 Final Utah 116 Phoenix 88 Final Denver 120 Detroit 113 Final Portland 113 Cleveland 105 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Final Washington 7 N-Y Islanders 3 Final Columbus 5 Philadelphia 3 Final Toronto 5 Buffalo 2 Final Pittsburgh 5 Montreal 3 Final Florida 3 Boston 0 Final Winnipeg 6 Chicago 2 Final Colorado 4 St. Louis 1 Final L.A. Kings 4 Detroit 1 Final Nashville 3 Arizona 2 TOP-25 COLLEGE BASKETBALL Final (2) Villanova 87 Radford 61 Final (4) Kansas 76 Penn 60 Final (7) Michigan 61 Montana 47 Final (8) Gonzaga 68 UNC-Greensboro 64 Final (9) Duke 89 Iona 67 Final Buffalo 89 (12) Arizona 68 Final (13) Tennessee 73 Wright St. 47 Final (14) Texas Tech 70 Stephen F. Austin 60 Final (17) Ohio St. 81 S. Dakota St. 73 Final (18) Kentucky 78 Davidson 73 Final (21) Houston 67 San Diego St. 65 Final Loyola of Chicago 64 (22) Miami 62 Final (23) Florida 77 St. Bonaventure 62

Go Back