NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Final Milwaukee 122 Atlanta 117 Final Washington 109 Indiana 102 Final Houston 107 New Orleans 101 Final N-Y Knicks 124 Charlotte 101 Final Brooklyn 114 Dallas 106 Final Memphis 101 Denver 94 Final Cleveland 114 Chicago 109 Final San Antonio 117 Minnesota 101 Final Utah 103 Sacramento 97 Final Golden State 124 Phoenix 109 Final Portland 100 Detroit 87 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Final Buffalo 5 Chicago 3 Final Edmonton 4 Florida 2 Final New Jersey 3 L.A. Kings 0 Final Toronto 4 Montreal 0 Final Philadelphia 4 Carolina 2 Final Columbus 2 Ottawa 1 Final Boston 3 Tampa Bay 0 Final OT St. Louis 4 N-Y Rangers 3 Final Minnesota 3 Arizona 1 Final San Jose 5 Vancouver 3

iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the scores from Saturday’s sports events: INTERLEAGUE Final Pittsburgh 13 Minnesota 5 Final Houston 6 Miami 6 Final Toronto 11 3 Final Cleveland 5 Chi Cubs 1 Final Chi White Sox 5 L-A Dodgers 2 Final Oakland 8 San Francisco 3 Final Chi Cubs 11 Cleveland 4

Scoreboard Roundup — 03/17/2018

Posted/updated on: March 18, 2018 at 7:33 am

iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the scores from Saturday’s sports events:



INTERLEAGUE

Final Pittsburgh 13 Minnesota 5

Final Houston 6 Miami 6

Final Toronto 11 3

Final Cleveland 5 Chi Cubs 1

Final Chi White Sox 5 L-A Dodgers 2

Final Oakland 8 San Francisco 3

Final Chi Cubs 11 Cleveland 4 AMERICAN LEAGUE

Final Detroit 9 N-Y Yankees 3

Final Toronto 5 Baltimore 2

Final Boston 4 Tampa Bay 3

Final Kansas City 7 Texas 6

Final Seattle 4 Oakland 1

Final Seattle 7 L-A Angels 0

Final Kansas City 5 Texas 5 NATIONAL LEAGUE

Final St. Louis 3 Atlanta 0

Final Philadelphia 10 Atlanta 6

Final N-Y Mets 9 Washington 7

Final Milwaukee 4 Colorado 3

Final Cincinnati 5 San Francisco 4

Final San Diego 3 Arizona 3 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Final Milwaukee 122 Atlanta 117

Final Washington 109 Indiana 102

Final Houston 107 New Orleans 101

Final N-Y Knicks 124 Charlotte 101

Final Brooklyn 114 Dallas 106

Final Memphis 101 Denver 94

Final Cleveland 114 Chicago 109

Final San Antonio 117 Minnesota 101

Final Utah 103 Sacramento 97

Final Golden State 124 Phoenix 109

Final Portland 100 Detroit 87



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Final Buffalo 5 Chicago 3

Final Edmonton 4 Florida 2

Final New Jersey 3 L.A. Kings 0

Final Toronto 4 Montreal 0

Final Philadelphia 4 Carolina 2

Final Columbus 2 Ottawa 1

Final Boston 3 Tampa Bay 0

Final OT St. Louis 4 N-Y Rangers 3

Final Minnesota 3 Arizona 1

Final San Jose 5 Vancouver 3 TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Final (2) Villanova 81 Alabama 58

Final (4) Kansas 83 Seton Hall 79

Final (7) Michigan 64 (21) Houston 63

Final (8) Gonzaga 90 (17) Ohio St. 84

Final (9) Duke 87 Rhode Island 62

Final Loyola of Chicago 63 (13) Tennessee 62

Final (14) Texas Tech 69 (23) Florida 66

Final (18) Kentucky 95 Buffalo 75 Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.

Go Back