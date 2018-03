Scoreboard roundup — 3/21/18

Posted/updated on: March 21, 2018 at 11:58 pm

iStock/Thinkstock(NEW YORK) -- Here are the latest scores from today's sports events:



NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Philadelphia 119 Memphis 105

Cleveland 132 Toronto 129

Miami 119 N-Y Knicks 98

Charlotte 111 Brooklyn 105

L.A. Clippers 127 Milwaukee 120

New Orleans 96 Indiana 92

Denver 135 Chicago 102

San Antonio 98 Washington 90



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Pittsburgh 5 Montreal 3

Arizona 4 Buffalo 1

St. Louis 2 Boston 1; OT

Anaheim 4 Calgary 0



Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.

Go Back