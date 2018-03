ABC News(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday's sports events: INTERLEAGUE Miami 15, Houston 7 Detroit 6, Philadelphia 2 San Diego 7, Cleveland 6 Milwaukee 1, Kansas City 0 Colorado 4, Oakland 2 Toronto 5, Pittsburgh 4 Cincinnati 7, Texas 6 Chicago White Sox 3, Arizona 1 L.A. Dodgers 4, L.A. Angels 3 AMERICAN LEAGUE Baltimore 10, Boston 7 N.Y. Yankees 2, Minnesota 1 Tampa Bay 5, Toronto 3 Seattle 5, Texas 4 NATIONAL LEAGUE St. Louis 8, Atlanta 2 N.Y. Mets 12, Washington 5 San Francisco 4, Chicago Cubs 3 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Charlotte 140, Memphis 79 Philadelphia 118, Orlando 98 New Orleans 128, L.A. Lakers 125 Houston 100, Detroit 96 Utah 119, Dallas 112 Sacramento 105, Atlanta 90 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Philadelphia 4, N.Y. Rangers 3 Carolina 6, Arizona 5 Columbus 4, Florida 0 Tampa Bay 7, N.Y. Islanders 6 Washington 1, Detroit 0 Edmonton 6, Ottawa 2 Toronto 5, Nashville 2 Vancouver 5, Chicago 2 L.A. Kings 7, Colorado 1 San Jose 2, Vegas 1 TOP 25 COLLEGE BASKETBALL (7) Michigan 99, Texas A&M 72 Florida St. 75, (8) Gonzaga 60 Kansas St. 61, (18) Kentucky 58 Loyola of Chicago 69, (24) Nevada 68 Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.

Scoreboard roundup — 3/22/18

Posted/updated on: March 23, 2018 at 8:49 am

ABC News(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday's sports events:



INTERLEAGUE

Miami 15, Houston 7

Detroit 6, Philadelphia 2

San Diego 7, Cleveland 6

Milwaukee 1, Kansas City 0

Colorado 4, Oakland 2

Toronto 5, Pittsburgh 4

Cincinnati 7, Texas 6

Chicago White Sox 3, Arizona 1

L.A. Dodgers 4, L.A. Angels 3



AMERICAN LEAGUE

Baltimore 10, Boston 7

N.Y. Yankees 2, Minnesota 1

Tampa Bay 5, Toronto 3

Seattle 5, Texas 4



NATIONAL LEAGUE

St. Louis 8, Atlanta 2

N.Y. Mets 12, Washington 5

San Francisco 4, Chicago Cubs 3



NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Charlotte 140, Memphis 79

Philadelphia 118, Orlando 98

New Orleans 128, L.A. Lakers 125

Houston 100, Detroit 96

Utah 119, Dallas 112

Sacramento 105, Atlanta 90



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Philadelphia 4, N.Y. Rangers 3

Carolina 6, Arizona 5

Columbus 4, Florida 0

Tampa Bay 7, N.Y. Islanders 6

Washington 1, Detroit 0

Edmonton 6, Ottawa 2

Toronto 5, Nashville 2

Vancouver 5, Chicago 2

L.A. Kings 7, Colorado 1

San Jose 2, Vegas 1



TOP 25 COLLEGE BASKETBALL

(7) Michigan 99, Texas A&M 72

Florida St. 75, (8) Gonzaga 60

Kansas St. 61, (18) Kentucky 58

Loyola of Chicago 69, (24) Nevada 68



Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.

Go Back