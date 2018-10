iStock/Thinkstock(NEW YORK) -- Here are the scores from yesterday's sports events: INTERLEAGUE Final L-A Dodgers 3 Boston 2, 18 Innings NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Final Charlotte 135 Chicago 106 Final Toronto 116 Dallas 107 Final Golden State 128 N-Y Knicks 100 Final L.A. Clippers 133 Houston 113 Final Milwaukee 125 Minnesota 95 Final New Orleans 117 Brooklyn 115 Final Sacramento 116 Washington 112 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Final Tampa Bay 3 Vegas 2 Final SO Carolina 4 San Jose 3 Final Winnipeg 2 Detroit 1 Final Colorado 6 Ottawa 3 TOP-25 COLLEGE FOOTBALL Final (23) Utah 41 UCLA 10

Scoreboard roundup — 10/26/18

Posted/updated on: October 27, 2018 at 8:40 am

Here are the scores from yesterday's sports events:



INTERLEAGUE

Final L-A Dodgers 3 Boston 2, 18 Innings



NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Final Charlotte 135 Chicago 106

Final Toronto 116 Dallas 107

Final Golden State 128 N-Y Knicks 100

Final L.A. Clippers 133 Houston 113

Final Milwaukee 125 Minnesota 95

Final New Orleans 117 Brooklyn 115

Final Sacramento 116 Washington 112



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Final Tampa Bay 3 Vegas 2

Final SO Carolina 4 San Jose 3

Final Winnipeg 2 Detroit 1

Final Colorado 6 Ottawa 3



TOP-25 COLLEGE FOOTBALL

Final (23) Utah 41 UCLA 10

