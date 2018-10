iStock/Thinkstock(NEW YORK) -- Here are the scores from yesterday's sports events: INTERLEAGUE Final Boston 5 L-A Dodgers 1 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Final Golden State 120 Brooklyn 114 Final Utah 113 Dallas 104 Final Oklahoma City 117 Phoenix 110 Final L.A. Clippers 136 Washington 104 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Final L.A. Kings 4 N-Y Rangers 3 Final N-Y Islanders 2 Carolina 1 Final Detroit 4 Dallas 2 Final OT Edmonton 2 Chicago 1 Final OT Vegas 4 Ottawa 3 Final OT San Jose 4 Anaheim 3 NATIONAL FOOTBALL LEAGUE Final Philadelphia 24 Jacksonville 18 Final Kansas City 30 Denver 23 Final Pittsburgh 33 Cleveland 18 Final Cincinnati 37 Tampa Bay 34 Final Carolina 36 Baltimore 21 Final Washington 20 N-Y Giants 13 Final Chicago 24 N-Y Jets 10 Final Seattle 28 Detroit 14 Final Indianapolis 42 Oakland 28 Final L.A. Rams 29 Green Bay 27 Final Arizona 18 San Francisco 15 Final New Orleans 30 Minnesota 20 New England at Buffalo 8:15 p.m. MAJOR LEAGUE SOCCER Final Seattle 2 San Jose 1 Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.

