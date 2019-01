NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Indiana 131, Phoenix 97 Philadelphia 149, Minnesota 107 Atlanta 142, Oklahoma City 126 Milwaukee 124, Miami 86 Golden State 142, Denver 111 L.A. Lakers 107, Chicago 100 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Columbus 4, New Jersey 1 OT NY Islanders 2, St. Louis 1 NY Rangers 6, Carolina 2 Montreal 5, Florida 1 Detroit 3, Anaheim 1 Nashville 7, Washington 2 SO Minnesota 3, L.A. Kings 2 Winnipeg 4, Vegas 1 Tampa Bay 2, Dallas 0 San Jose 5, Pittsburgh 2 TOP-25 COLLEGE BASKETBALL (3) Tennessee 106, Arkansas 87 (4) Virginia 81, (9) Virginia Tech 59 (10) Nevada 72, Boise St. 71 (12) Kentucky 69, Georgia 49 (13) North Carolina 75, Notre Dame 69 (15) Marquette 74, Georgetown 71 (16) Buffalo 88, W. Michigan 79 Wake Forest 71, (17) NC State 67 LSU 83, (18) Mississippi 69 (24) Mississippi St. 71, Florida 68 Copyright © 2019, ABC Radio. All rights reserved.

iStock(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday's sports events:

Scoreboard roundup — 1/15/19

Posted/updated on: January 16, 2019 at 5:52 am

iStock(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday's sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Indiana 131, Phoenix 97

Philadelphia 149, Minnesota 107

Atlanta 142, Oklahoma City 126

Milwaukee 124, Miami 86

Golden State 142, Denver 111

L.A. Lakers 107, Chicago 100



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Columbus 4, New Jersey 1

OT NY Islanders 2, St. Louis 1

NY Rangers 6, Carolina 2

Montreal 5, Florida 1

Detroit 3, Anaheim 1

Nashville 7, Washington 2

SO Minnesota 3, L.A. Kings 2

Winnipeg 4, Vegas 1

Tampa Bay 2, Dallas 0

San Jose 5, Pittsburgh 2



TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(3) Tennessee 106, Arkansas 87

(4) Virginia 81, (9) Virginia Tech 59

(10) Nevada 72, Boise St. 71

(12) Kentucky 69, Georgia 49

(13) North Carolina 75, Notre Dame 69

(15) Marquette 74, Georgetown 71

(16) Buffalo 88, W. Michigan 79

Wake Forest 71, (17) NC State 67

LSU 83, (18) Mississippi 69

(24) Mississippi St. 71, Florida 68



Copyright © 2019, ABC Radio. All rights reserved.

Go Back