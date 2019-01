iStock(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday’s sports events: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Oklahoma City 127, NY Knicks 109 Chicago 104, Cleveland 88 Washington 101, Detroit 87 Milwaukee 116, Dallas 106 Orlando 122, Atlanta 103 Brooklyn 123, Sacramento 94 New Orleans 105, Memphis 85 Boston 107, Miami 99 Philadelphia 121, Houston 93 Portland 109, Utah 104 Golden State 130, L.A. Lakers 111 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Nashville 4, Colorado 1 L.A. Kings 4, St. Louis 3 Minnesota 4, Vegas 2 Florida 6, San Jose 2 TOP-25 COLLEGE BASKETBALL (6) Michigan St. 69, (13) Maryland 55 (9) Kansas 80, (24) Iowa St. 76 (11) North Carolina 103, (10) Virginia Tech 82 Copyright © 2019, ABC Radio. All rights reserved.

Scoreboard roundup — 1/21/19

Posted/updated on: January 22, 2019 at 5:43 am

