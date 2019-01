iStock(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Cleveland 116, Washington 113 Oklahoma City 126, Orlando 117 Milwaukee 115, Detroit 105 Brooklyn 122, Chicago 117 New Orleans 121, Houston 116 San Antonio 126, Phoenix 124 Philadelphia 121, L.A. Lakers 105 NATIONAL HOCKEY LEAGUE SO Winnipeg 4, Boston 3 Buffalo 5, Columbus 4 Philadelphia 1, NY Rangers 0 TOP-25 COLLEGE BASKETBALL (1) Tennessee 92, South Carolina 70 OT (3) Virginia 66, (23) NC State 65 (5) Michigan 65, Ohio St. 49 (7) Kentucky 87, Vanderbilt 52 (8) Nevada 87, UNLV 70 (9) North Carolina 77, Georgia Tech 54 Texas 73, (11) Kansas 63 (18) Buffalo 83, Ball St. 59 (21) Maryland 70, Northwestern 52 Alabama 83, (22) Mississippi St. 79 (24) Wisconsin 62, Nebraska 51 Copyright © 2019, ABC Radio. All rights reserved.

Scoreboard roundup — 1/29/19

Posted/updated on: January 30, 2019 at 5:48 am

iStock(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:



NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Cleveland 116, Washington 113

Oklahoma City 126, Orlando 117

Milwaukee 115, Detroit 105

Brooklyn 122, Chicago 117

New Orleans 121, Houston 116

San Antonio 126, Phoenix 124

Philadelphia 121, L.A. Lakers 105



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

SO Winnipeg 4, Boston 3

Buffalo 5, Columbus 4

Philadelphia 1, NY Rangers 0



TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(1) Tennessee 92, South Carolina 70

OT (3) Virginia 66, (23) NC State 65

(5) Michigan 65, Ohio St. 49

(7) Kentucky 87, Vanderbilt 52

(8) Nevada 87, UNLV 70

(9) North Carolina 77, Georgia Tech 54

Texas 73, (11) Kansas 63

(18) Buffalo 83, Ball St. 59

(21) Maryland 70, Northwestern 52

Alabama 83, (22) Mississippi St. 79

(24) Wisconsin 62, Nebraska 51



Copyright © 2019, ABC Radio. All rights reserved.

Go Back