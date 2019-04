iStock(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events: MAJOR LEAGUE BASEBALL INTERLEAGUE Texas 11, Chi Cubs 10 AMERICAN LEAGUE Baltimore 7, NY Yankees 5 Detroit 4, Toronto 3, 11 Innings Tampa Bay 3, Houston 1 Minnesota 9, Cleveland 3 Chi White Sox 6, Kansas City 3 Oakland 2, LA Angels 1 Seattle 10, Boston 8 NATIONAL LEAGUE Pittsburgh 5, Cincinnati 0 Miami 3, Colorado 0 Washington 6, NY Mets 5 Milwaukee 5, St. Louis 4 San Diego 3, San Francisco 1 LA Dodgers 8, Arizona 7 Philadelphia 5, Atlanta 1 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION OT Atlanta 136, Milwaukee 135 Dallas 106, Oklahoma City 103 LA Lakers 130, New Orleans 102 Sacramento 113, San Antonio 106 Washington 95, Denver 90 Golden State 137, Charlotte 90 LA Clippers 113, Memphis 96 NATIONAL HOCKEY LEAGUE NY Rangers 3, Philadelphia 0 Arizona 4, Minnesota 0 Pittsburgh 3, Carolina 1 Columbus 4, Buffalo 0 Detroit 6, Boston 3 Calgary 5, San Jose 3 NCAA COLLEGE BASKETBALL TOURNAMENT (5) Michigan St. 68, (1) Duke 67 OT (14) Auburn 77, (7) Kentucky 71 MAJOR LEAGUE SOCCER D.C. United 2, Orlando 1 Copyright © 2019, ABC Radio. All rights reserved.

Scoreboard roundup — 3/31/19

Posted/updated on: April 1, 2019 at 5:57 am

iStock(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:



MAJOR LEAGUE BASEBALL



INTERLEAGUE

Texas 11, Chi Cubs 10



AMERICAN LEAGUE

Baltimore 7, NY Yankees 5

Detroit 4, Toronto 3, 11 Innings

Tampa Bay 3, Houston 1

Minnesota 9, Cleveland 3

Chi White Sox 6, Kansas City 3

Oakland 2, LA Angels 1

Seattle 10, Boston 8



NATIONAL LEAGUE

Pittsburgh 5, Cincinnati 0

Miami 3, Colorado 0

Washington 6, NY Mets 5

Milwaukee 5, St. Louis 4

San Diego 3, San Francisco 1

LA Dodgers 8, Arizona 7

Philadelphia 5, Atlanta 1



NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

OT Atlanta 136, Milwaukee 135

Dallas 106, Oklahoma City 103

LA Lakers 130, New Orleans 102

Sacramento 113, San Antonio 106

Washington 95, Denver 90

Golden State 137, Charlotte 90

LA Clippers 113, Memphis 96



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

NY Rangers 3, Philadelphia 0

Arizona 4, Minnesota 0

Pittsburgh 3, Carolina 1

Columbus 4, Buffalo 0

Detroit 6, Boston 3

Calgary 5, San Jose 3



NCAA COLLEGE BASKETBALL TOURNAMENT

(5) Michigan St. 68, (1) Duke 67

OT (14) Auburn 77, (7) Kentucky 71



MAJOR LEAGUE SOCCER

D.C. United 2, Orlando 1



Copyright © 2019, ABC Radio. All rights reserved.

Go Back