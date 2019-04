iStock(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

Scoreboard roundup — 4/9/19

Posted/updated on: April 10, 2019 at 5:49 am

Minnesota 14 NY Mets 8

Arizona 5 Texas 4

LA Angels 11 Milwaukee 8 AMERICAN LEAGUE

Cleveland 8 Detroit 2

Toronto 7 Boston 5

Tampa Bay 10 Chi White Sox 5

Oakland 13 Baltimore 2

Houston 6 NY Yankees 3

Seattle 6 Kansas City 3 NATIONAL LEAGUE

Cincinnati 14 Miami 0

Washington 10 Philadelphia 6, 10 Innings

St. Louis 4 LA Dodgers 0

Atlanta 7 Colorado 1

San Francisco 7 San Diego 2 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Detroit 100 Memphis 93

Boston 116 Washington 110

Charlotte 124 Cleveland 97

Miami 122 Philadelphia 99

NY Knicks 96 Chicago 86

Golden State 112 New Orleans 103

Toronto 120 Minnesota 100

Dallas 120 Phoenix 109

Utah 118 Denver 108

Oklahoma City 112 Houston 111

Portland 104 L.A. Lakers 101 MAJOR LEAGUE SOCCER

Montreal 0 D.C. United 0

