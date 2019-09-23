iStock(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday's sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
INTERLEAGUE Cleveland 10, Philadelphia 1
AMERICAN LEAGUE Baltimore 2, Seattle 1 NY Yankees 8, Toronto 3 Detroit 6, Chi White Sox 3 Boston 7, Tampa Bay 4 Houston 13, LA Angels 5 Minnesota 12, Kansas City 8 Texas 8, Oakland 3
NATIONAL LEAGUE NY Mets 6, Cincinnati 3 Miami 5, Washington 3 San Francisco 4, Atlanta 1 Milwaukee 4, Pittsburgh 3 St. Louis 3, Chi Cubs 2 LA Dodgers 7, Colorado 4 San Diego 6, Arizona 4 -- 10 Innings
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE Green Bay 27, Denver 16 Indianapolis 27, Atlanta 24 Kansas City 33, Baltimore 28 Buffalo 21, Cincinnati 17 New England 30, NY Jets 14 Detroit 27, Philadelphia 24 Minnesota 34, Oakland 14 Dallas 31, Miami 6 NY Giants 32, Tampa Bay 31 Carolina 38, Arizona 20 San Francisco 24, Pittsburgh 20 Houston 27, LA Chargers 20 New Orleans 33, Seattle 27 LA Rams 20, Cleveland 13
WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION PLAYOFFS Las Vegas 92, Washington 75 Connecticut 78, Los Angeles 56
MAJOR LEAGUE SOCCER Minnesota 0, Portland 0 New York City FC 1, FC Dallas 1 New York 2, Philadelphia 0 D.C. United 2, Seattle 0
iStock(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday's sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
INTERLEAGUE Cleveland 10, Philadelphia 1
AMERICAN LEAGUE Baltimore 2, Seattle 1 NY Yankees 8, Toronto 3 Detroit 6, Chi White Sox 3 Boston 7, Tampa Bay 4 Houston 13, LA Angels 5 Minnesota 12, Kansas City 8 Texas 8, Oakland 3
NATIONAL LEAGUE NY Mets 6, Cincinnati 3 Miami 5, Washington 3 San Francisco 4, Atlanta 1 Milwaukee 4, Pittsburgh 3 St. Louis 3, Chi Cubs 2 LA Dodgers 7, Colorado 4 San Diego 6, Arizona 4 -- 10 Innings
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE Green Bay 27, Denver 16 Indianapolis 27, Atlanta 24 Kansas City 33, Baltimore 28 Buffalo 21, Cincinnati 17 New England 30, NY Jets 14 Detroit 27, Philadelphia 24 Minnesota 34, Oakland 14 Dallas 31, Miami 6 NY Giants 32, Tampa Bay 31 Carolina 38, Arizona 20 San Francisco 24, Pittsburgh 20 Houston 27, LA Chargers 20 New Orleans 33, Seattle 27 LA Rams 20, Cleveland 13
WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION PLAYOFFS Las Vegas 92, Washington 75 Connecticut 78, Los Angeles 56
MAJOR LEAGUE SOCCER Minnesota 0, Portland 0 New York City FC 1, FC Dallas 1 New York 2, Philadelphia 0 D.C. United 2, Seattle 0