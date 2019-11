iStock(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday's sports events: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Charlotte 122, Indiana 120 -- OT Boston 119, Cleveland 113 Atlanta 108, San Antonio 100 L.A. Lakers 118, Chicago 112 Oklahoma City 102, Orlando 94 Denver 109, Miami 89 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Vegas 2 Columbus 1 NY Islanders 4 Ottawa 1 Philadelphia 4 Carolina 1 Montreal 5 Boston 4 Toronto 3 Los Angeles 1 New Jersey 2 Winnipeg 1 -- SO Dallas 4 Colorado 1 Calgary 4, Arizona 3 -- OT Minnesota 4, Anaheim 2 St. Louis 2, Vancouver 1 -- OT San Jose 4, Chicago 2 TOP-25 COLLEGE BASKETBALL Baylor 105, Cent. Arkansas 61 Louisville 87, Miami 74 Seton Hall 105, Wagner 71 Duke 68, Kansas 66 Florida 74, North Florida 59 VCU 72, St. Francis 58 Xavier 76, Jacksonville 57 Maryland 95, Holy Cross 71 Gonzaga 95, Alabama St. 64 Memphis 97, SC State 64 Texas Tech 85, E. Illinois 60 Villanova 97, Army 54 Auburn 83, Georgia Southern 74 Oregon 71, Fresno St. 57 Saint Mary's 65, Wisconsin 63 -- OT Utah St. 81, Montana St. 73 Kentucky 69, Michigan St. 62 Copyright © 2019, ABC Audio. All rights reserved.

