iStock(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday's sports events: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Indiana 111, Oklahoma City 85 Philadelphia 98, Cleveland 97 Miami 117, Detroit 108 Chicago 120, New York 102 Atlanta 125, Denver 121 L.A. Lakers 123, Phoenix 115 Utah 119, Brooklyn 114 Sacramento 107, Portland 99 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Florida 5, Boston 4 Montreal 3, Columbus 2 -- SO NY Rangers 3, Pittsburgh 2 -- OT Arizona 3, St. Louis 2 -- SO Colorado 4, Winnipeg 0 Vancouver 5, Nashville 3 Detroit 4 Anaheim 3 -- OT Los Angeles 3, Minnesota 1 San Jose 6, Edmonton 3 TOP-25 COLLEGE BASKETBALL Duke 105, Cent. Arkansas 54 Evansville 67, Kentucky 64 Xavier 63, Missouri 58 Auburn 70, South Alabama 69 Gonzaga 97, North Dakota 66 Oregon 82, Memphis 74 Utah St. 97, Denver 56 Washington 56, Mount St. Mary's 46 Copyright © 2019, ABC Audio. All rights reserved.

Scoreboard roundup — 11/12/19

Posted/updated on: November 13, 2019 at 5:35 am

