NATIONAL FOOTBALL LEAGUE Dallas 35, Detroit 27 Indianapolis 33, Jacksonville 13 Minnesota 27, Denver 23 Baltimore 41, Houston 7 NY Jets 34, Washington 17 Atlanta 29, Carolina 3 Buffalo 37, Miami 20 New Orleans 34, Tampa Bay 17 San Francisco 36, Arizona 26 New England 17, Philadelphia 10 Oakland 17, Cincinnati 10 L.A. Rams 17, Chicago 7

iStock(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

Scoreboard roundup — 11/17/19

Posted/updated on: November 18, 2019 at 5:49 am

iStock(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Philadelphia 114, Cleveland 95

Sacramento 100, Boston 99

Denver 131, Memphis 114

Orlando 125, Washington 121

New Orleans 108, Golden State 100

L.A. Lakers 122, Atlanta 101 NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Chicago 4, Buffalo 1

Vegas 6, Calgary 0 NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

Dallas 35, Detroit 27

Indianapolis 33, Jacksonville 13

Minnesota 27, Denver 23

Baltimore 41, Houston 7

NY Jets 34, Washington 17

Atlanta 29, Carolina 3

Buffalo 37, Miami 20

New Orleans 34, Tampa Bay 17

San Francisco 36, Arizona 26

New England 17, Philadelphia 10

Oakland 17, Cincinnati 10

L.A. Rams 17, Chicago 7 TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Arizona 83, New Mexico St. 53

UConn 62, Florida 59

Seton Hall 83, Saint Louis 66

Louisville 87, NC Central 58

Oregon 67, Texas-Arlington 47

Saint Mary’s (Cal) 79, Cal Poly 48 Copyright © 2019, ABC Audio. All rights reserved.

Go Back