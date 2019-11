iStock(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday's sports events: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION New York 123, Cleveland 105 Indiana 115, Brooklyn 86 Toronto 132, Charlotte 96 Milwaukee 115, Chicago 101 Houston 132, Portland 108 Dallas 117, San Antonio 110 Boston 99, Phoenix 85 Minnesota 112, Utah 102 L.A. Clippers 90, Oklahoma City 88 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Washington 5, Anaheim 2 Arizona 3, Los Angeles 0 NATIONAL FOOTBALL LEAGUE Kansas City 24, L.A. Chargers 17 TOP-25 COLLEGE BASKETBALL Michigan St. 94, Charleston Southern 46 Kentucky 82, Utah Valley 74 Auburn 91, Colgate 62 Ohio St. 86, Stetson 51 Colorado 69, UC Irvine 53 Utah St. 82, UTSA 50 Copyright © 2019, ABC Audio. All rights reserved.

