iStock(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday's sports events: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Milwaukee 137, Portland 129 New Orleans 124, Phoenix 121 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Boston 3 Buffalo 2 Philadelphia 5 Carolina 3 Columbus 5 Detroit 4 Florida 5 Anaheim 4 -- OT N-Y Islanders 4 Pittsburgh 3 -- OT Minnesota 3 Colorado 2 Vancouver 6 Nashville 3 St. Louis 5 Calgary 0 Tampa Bay 4 Chicago 2 Dallas 5 Winnipeg 3 Toronto 3 Arizona 1 San Jose 2, Vegas 1 -- OT Los Angeles 5, Edmonton 1 NATIONAL FOOTBALL LEAGUE Houston 20, Indianapolis 17 TOP-25 COLLEGE BASKETBALL Duke 87, California 52 Texas Tech 72, Tennessee St. 57 Arizona 71, S. Dakota St. 64 Villanova 98, Middle Tennessee 69 Xavier 73, Towson 51 Georgetown 82, Texas 66 Baylor 76, Ohio 53 Copyright © 2019, ABC Radio. All rights reserved.

Scoreboard roundup — 11/21/19

Posted/updated on: November 22, 2019 at 5:35 am

