Scoreboard roundup — 11/22/19

Posted/updated on: November 23, 2019 at 9:04 am

iStock(NEW YORK) — Here are the scores from yesterday’s sports events: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Final Detroit 128 Atlanta 103

Final Washington 125 Charlotte 118

Final Brooklyn 116 Sacramento 97

Final Miami 116 Chicago 108

Final L.A. Lakers 130 Oklahoma City 127

Final Philadelphia 115 San Antonio 104

Final Dallas 143 Cleveland 101

Final Denver 96 Boston 92

Final Utah 113 Golden State 109

Final L.A. Clippers 122 Houston 119



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Final Pittsburgh 4 New Jersey 1

Final Ottawa 4 N-Y Rangers 1



TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(1)Duke 81 Georgetown 73

(6)Maryland 86 George Mason 63

(9)Kentucky 82 Mount St. Mary’s 62

(10)Ohio St. 85 Fort Wayne 46

(11)Oregon 78 Houston 66

(15)Utah St. 80 LSU 78

(17)Villanova 83 Mississippi St. 76

(18)Xavier 75 UConn 74

(22)Texas 62 California 45

(24)Baylor 77 Coastal Carolina 65

(25)Washington 73 Montana 56

