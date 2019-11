iStock(NEW YORK) -- Here are the scores from yesterday's sports events: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Brooklyn 108 Cleveland 106 Detroit 103 Orlando 88 Indiana 126 Memphis 114 Minnesota 125 Atlanta 113 Boston 103 Sacramento 102 Miami 117 Charlotte 100 Toronto 101 Philadelphia 96 Portland 117 Chicago 94 Milwaukee 122 Utah 118 L.A. Lakers 114 San Antonio 104 Oklahoma City 100 Golden State 97 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Columbus 1 Ottawa 0 OT N-Y Rangers 3 Minnesota 2 Philadelphia 2 Vancouver 1 OT Pittsburgh 3 Calgary 2 Tampa Bay 5 Buffalo 2 SO Nashville 3 St. Louis 2 Dallas 4 Vegas 2 Anaheim 3 N-Y Islanders 0 OT San Jose 4 Los Angeles 3 NATIONAL FOOTBALL LEAGUE Baltimore 45 L.A. Rams 6 TOP-25 COLLEGE BASKETBALL Virginia Tech 71 (3)Michigan St. 66 (4)Kansas 93 Chaminade 63 (10)Ohio St. 71 Kent St. 52 (17)Tennessee 58 Chattanooga 46 (18)Auburn 84 New Mexico 59 (20)VCU 78 Alabama St. 62 Copyright © 2019, ABC Radio. All rights reserved.

