iStock(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday's sports events: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Indiana 115, Chicago 106 -- OT Brooklyn 125, Detroit 115 Memphis 127, New York 106 San Antonio 127, Utah 120 Portland 125, Houston 112 Oklahoma City 120, Sacramento 100 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Toronto 5, Dallas 3 Nashville 5, Washington 4 Anaheim 4, Arizona 2 Calgary 4, Edmonton 3 -- SO Tampa Bay 4, Los Angeles 2 Vancouver 5, San Jose 2 TOP-25 COLLEGE BASKETBALL Baylor 67, Iowa St. 53 San Diego St. 85, New Mexico 57 Louisville 86, Boston College 69 Dayton 73, Duquesne 69 Seton Hall 64, DePaul 57 Texas Tech 89, West Virginia 81 Kentucky 71, Vanderbilt 62 Michigan St. 79, Northwestern 50 Houston 69, East Carolina 59 LSU 90, Alabama 76 Penn St. 64, Indiana 49 Copyright © 2020, ABC Audio. All rights reserved.

Scoreboard roundup — 1/29/20

Posted/updated on: January 30, 2020 at 5:45 am

