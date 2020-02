iStock(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

Scoreboard roundup — 2/5/20

Posted/updated on: February 6, 2020 at 6:35 am

iStock(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events: NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Detroit 116, Phoenix 108

Brooklyn 129, Golden State 88

Toronto 119, Indiana 118

Boston 116, Orlando 100

Atlanta 127, Minnesota 120

Oklahoma City 109, Cleveland 103

Memphis 121, Dallas 107

Denver 98, Utah 95

L.A. Clippers 128, Miami 111 NATIONAL HOCKEY LEAGUE

N.Y. Rangers 5, Toronto 3

OT Boston 2, Chicago 1 TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(5)Louisville 86, Wake Forest 76

(19)Butler 79, (10)Villanova 76

(12)Seton Hall 78, Georgetown 71

(13)West Virginia 76, Iowa St. 61

Purdue 104, (17)Iowa 68

Vanderbilt 99, (18)LSU 90

Vanderbilt 99, (18)LSU 90

Providence 73, (21)Creighton 56

